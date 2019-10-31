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Война токов | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях
Русский минутный трейлер New :: 31.10.19
Название фильма: Война токов
Оригинальное название: Current War
Прокат в России фильма "Война токов": 5 декабря 2019 года
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О фильме "Война токов":
Основанная на биографических данных история противостояния между изобретателями Томасом Эдисоном и Джорджем Вестингаузом, в результате которого победил последний, и электрические сети всего мира основаны на переменном, а не постоянном токе. Авторы, как всегда в таких случаях, для пиару притащили в сюжет Теслу.
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Николас Холт. Продюсер: Тимур Бекмамбетов.
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