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Война токов | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 10.09.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Война токов
Оригинальное название: Current War
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... » Исторические
О фильме "Война токов":
Основанная на биографических данных история противостояния между изобретателями Томасом Эдисоном и Джорджем Вестингаузом, в результате которого победил последний, и электрические сети всего мира основаны на переменном, а не постоянном токе. Авторы, как всегда в таких случаях, для пиару притащили в сюжет Теслу.
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Николас Холт. Продюсер: Тимур Бекмамбетов.
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