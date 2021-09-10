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Мужские слёзы | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 10.09.21
Название фильма: Мужские слёзы
Оригинальное название: Cry Macho
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О фильме "Мужские слёзы":
Клинт Иствуд в собственном фильме, в котором бывшей звезде родео, у которого когда-то убили жену и ребёнка, поручают привезти пацана из Мексики, где тот живёт со своей пьющей мамашей.
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