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Трафик, Кризис / Кризис | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 12.02.21


Все ролики фильма "Трафик" (2)

 
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Название фильма: Трафик
Оригинальное название: Crisis
Прокат в России фильма "Трафик": 18 марта 2021 года
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» Голливуд » Драмы
        ... » Триллеры
О фильме "Трафик":

Гэри Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли в трёх историях, связанных с фармацевтическим «опиатным кризисом» в США.

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Трафик, Кризис:

Трафик, Кризис
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Опасный соблазн: Секс — это опасно
Никто не может быть обвинён в преступлении иначе как по приговору суда. Но он же двух-то человек точно завалил, не? Хотя, они оба были белые

Дорогие товарищи!: Конец оттепели
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Экспансия: 5 сезон: Я твой мать
С тем же успехом можно было пятый сезон вообще не снимать, просто переместив ту самую финальную сцену в конец четвёртого сезона, ничего бы не изменилось

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А гремлины, что гремлины, это всего-лишь образное выражение о тех, кто стремится оправдать свои косяки вмешательством в ход съёмок проклятых мужских шовинистов
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