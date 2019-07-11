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Капкан | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 5 | постеры: 2 | в ролях
Отрывок 3 New :: 11.07.19
Название фильма: Капкан
Оригинальное название: Crawl
Прокат в России фильма "Капкан": 22 августа 2019 года
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О фильме "Капкан":
Режиссёр Александр Ажа и продюсер Сэм Раими представляют герметический триллер о спасении от аллигаторов во время урагана.
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