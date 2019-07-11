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Капкан | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 11.07.19

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Название фильма: Капкан
Оригинальное название: Crawl
Прокат в России фильма "Капкан": 22 августа 2019 года
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» Голливуд » Триллеры
О фильме "Капкан":

Режиссёр Александр Ажа и продюсер Сэм Раими представляют герметический триллер о спасении от аллигаторов во время урагана.

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Капкан:

Капкан
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 5

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