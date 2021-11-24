Название сериала: Ковбой Бибоп

Оригинальное название: Cowboy Bebop

О сериале "Ковбой Бибоп":

Джон Чо в игровом сериале «Нетфликс» по мотивам культового анимэ 1998 года. Приключения космического экипажа охотников за головами в космических окрестностях постапокалиптической Земли проходят в жанре нуарного космовестерна под классический джазовый саундтрек Ёко Канно.