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Игры шпионов | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 07.04.21


Все ролики фильма "Игры шпионов" (4)

 
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Название фильма: Игры шпионов
Оригинальное название: Courier
Прокат в России фильма "Игры шпионов": 18 марта 2021 года
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» Голливуд » Детективы
        ... » Политические
О фильме "Игры шпионов":

Бенедикт Камбербэтч в шпионском триллере времён Карибского кризиса.

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Игры шпионов:

Игры шпионов
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Майор Гром: Чумной Доктор: Сила в кепке + видеоподкаст
Главный козёл в фильме — народ. Он злобен, тёмен, и вообще терпила по жизни. Дай ему волю, он же сразу начнёт всё вокруг жечь

Годзилла против Конга: В сверхтяжёлом весе + подкаст
Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками, но всё бесполезно

Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось + подкаст
Есть своя ирония в том, что у Снайдера провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой

Никто: Наши за границей
В начале идёт прекрасная, завершённая короткометражка со своим посылом и удачным твистом. А потом начинается собственно кино

Гениальное ограбление: Всё нормально
В меру предсказуемое, уютное кино со своими чеховскими ружьями, которые сначала неловко вставляются в сюжет, а потом выстреливают
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Майор Гром: Чумной Доктор
Майор Гром: Чумной Доктор
Прокат в России: 1 апреля 2021 года
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