Название фильма: Звёздный рубеж

Оригинальное название: Cosmic Sin

О фильме "Звёздный рубеж":

Брюс Уиллис и Фрэнк Грилло в фантастическом боевике о том, как семерых космических десантников отправляют на миссию по предотвращению космического вторжения.