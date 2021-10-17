Рецензия: Соревнование в харизме

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 17 октября 2021

«Хороший, плохой, коп» — второй из трёх пока запланированных боевиков Джо Карнахана с Фрэнком Грилло. Первым был «День курка» — переосмысленный в бесконечную драку «День сурка». У фильмов нет ничего общего сюжетно, но очевидно, что Карнахан наконец нашёл своё новое место — среди малобюджетных экшенах с типажными харизматичными актёрами вроде Грилло, Батлера и Мела Гибсона (который был в «Курке» и обещает появиться в следующем фильме).

Его новый фильм тоже мультижанровый на самом деле. Это вестерн про наёмных убийц, которые собираются в небольшом полицейском участке, откуда не дождаться помощи. Шериф хочет подарить дочери на день рождения пистолет, а другие полицейские соревнуются на скорость стрельбы из револьвера. Вокруг пустыня, и выживает самый хитрый и быстрый. Так что российское прокатное название вместо оригинального Copshop на самом деле говорит больше, чем кажется изначально (впрочем, современная аудитория не знает фильмы Серджо Леоне, и для неё это замена ничего не скажет).

Но внутри фильм ощутимо разбит на две части, где в первой — разговорная, почти тарантиновская комедия с неожиданными нуарными оттенками, а вторая — одна большая перестрелка, где красиво уничтожаются декорации, и ты заодно понимаешь, что Карнахан действительно способен на хороший римейк «Рейда», который за ним всё ещё числится. Если кому-то ещё нужен римейк «Рейда», конечно. Почему весь фильм не превращён в новую «Перестрелку», угадать сложно, но Карнахан вполне весело тянет время. Сначала благодаря сарказму Батлера (Грилло как обычно слишком серьёзен), потому — благодаря ещё и очень джокеровскому психопату Тоби Хассу, который радостно убивает всех в обманчивом образе анархичного клоуна, за которым скрывается холодный и расчётливый убийца.

Карнахан, впрочем, иронизирует до самого конца. Меняет отношения к персонажам, в итоге меняя даже главного героя. Заставляет их красиво прыгать со второго на первый этаж на фоне огня, искр взрывов и воды. Заодно регулярно играется в разные постановочные приколы, как играются режиссёры, у которых есть полный контроль и творческая свобода. Спустя десять лет после провала дорогой «Команды А» он снова делает кино, где явно получает фан — и только. Это, само собой, передаётся, если быть с автором на одной волне, и уже неважно, насколько в реальности это нишево, камерно и бюджетно.