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На связи | Трейлеры
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Русский трейлер New :: 04.03.20
Название фильма: На связи
Оригинальное название: Connected
Прокат в России фильма "На связи": 17 сентября 2020 года
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О фильме "На связи":
Режиссёры Майк Рианда и Джефф Роу («Гравити Фолз») и продюсеры Фил Лорд и Кристофер Миллер («Человек-паук: Через вселенные») представляют семейное приключение в мире сошедших с ума гаджетов.
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