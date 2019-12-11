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Цвет из иных миров | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 11.12.19
Название фильма: Цвет из иных миров
Оригинальное название: Color Out of Space
Прокат в России фильма "Цвет из иных миров": 20 1302 года
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О фильме "Цвет из иных миров":
Николас Кейдж в фантастическом триллере о том, как метеорит из глубин космоса принёс на Землю нечто ужасное.
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