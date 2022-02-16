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Камон Камон | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 4 | трейлеры: 8 | постеры: 3 | в ролях | афиша, билеты
Трейлер 3 New :: 16.02.22
Прокат в России фильма "Камон Камон": 17 февраля 2022 года
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О фильме "Камон Камон":
Майкл Миллс («Дурная привычка») поставил полудокументальное роуд-муви о путешествии радиожурналиста с юным сыном его сестры через всю страну.
В главной роли: Хоакин Феникс.
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