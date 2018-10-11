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Рождественские хроники | Трейлеры
Тизер New :: 11.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Рождественские хроники
Оригинальное название: Christmas Chronicles
Планы выпуска: 2018 год
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О фильме "Рождественские хроники":
Клэй Кёртис («Энгри бёрдс») представляет рождественскую анимационно-игровую комедию «Нетфликс» с Куртом Расселлом в роли Санты.
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