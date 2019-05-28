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Детские игры | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 4 | постеры: 4 | в ролях
Русский трейлер New :: 28.05.19
Название фильма: Детские игры
Оригинальное название: Child's Play
Прокат в России фильма "Детские игры": 21 июня 2019 года
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О фильме "Детские игры":
Марк Хэмилл озвучивает монструозную куклу Чаки в перезапуске классического хоррор-франчайза.
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