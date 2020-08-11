Название фильма: Удивительная миссис Мэй

Оригинальное название: Children Act

О фильме "Удивительная миссис Мэй":

Британская драма о судье, спасающей 18-летнего юношу, который отказывается от переливания крови. В это время рушится личная жизнь самой судьи.

Режиссёр: Ричард Эйр.

В ролях: Эмма Томпсон, Стэнли Туччи.