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Удивительная миссис Мэй, Закон о детях / Закон о детях | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Русская онлайн-конференция New :: 11.08.20

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Название фильма: Удивительная миссис Мэй
Оригинальное название: Children Act
Прокат в России фильма "Удивительная миссис Мэй": 3 августа 2020 года
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» Европейское кино » Британское кино
О фильме "Удивительная миссис Мэй":

Британская драма о судье, спасающей 18-летнего юношу, который отказывается от переливания крови. В это время рушится личная жизнь самой судьи.

Режиссёр: Ричард Эйр.

В ролях: Эмма Томпсон, Стэнли Туччи.

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Удивительная миссис Мэй, Закон о детях:

Удивительная миссис Мэй, Закон о детях
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 7
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Академия «Амбрелла»: Сезон 2: Они убили Кеннеди
Герои стали менее самовлюблёнными, а сам сериал большую часть времени удачно лавирует между жанрами, но делает это достаточно бесцельно

Неистовый: Их жизни не важны
Героиня реально жалкая. Все её проблемы — не от хмыря на дороге, а от банальной неспособности делать своё дело, не перекладывая проблемы на других

Премьеры августа: «Неистовый», «Агент Ева», «Вратарь Галактики»
Два главных кандидата на открытие кинотеатров «Мулан» и «Довод» в последний момент отложены до более полноценного старта кинопроката

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»
Ещё рецензии

Обновления
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Вдали, Away new
постеров: 1, кадров: 8
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10 августа, понедельник

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9 августа, воскресенье
Кинокасса России: «Неистовый» возглавляет столичный прокат
Если неделю назад прокат в столичном регионе стартовал лишь частично, то на отчётной неделе уикенд уже был полноценно четырёхдневным...

8 августа, суббота
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