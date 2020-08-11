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Удивительная миссис Мэй, Закон о детях / Закон о детях | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Русская онлайн-конференция New :: 11.08.20
Название фильма: Удивительная миссис Мэй
Оригинальное название: Children Act
Прокат в России фильма "Удивительная миссис Мэй": 3 августа 2020 года
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О фильме "Удивительная миссис Мэй":
Британская драма о судье, спасающей 18-летнего юношу, который отказывается от переливания крови. В это время рушится личная жизнь самой судьи.
Режиссёр: Ричард Эйр.
В ролях: Эмма Томпсон, Стэнли Туччи.
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