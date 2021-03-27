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Чернобыль | Трейлеры
О съёмках New :: 27.03.21
Прокат в России фильма "Чернобыль": 15 апреля 2021 года
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О фильме "Чернобыль":
Данила Козловский, Оксана Акиньшина в драме Данилы Козловского на основе реальных событий о трёх «водолазах» Алексее Ананенко, Валерии Беспалове и Борисе Баранове, спустившихся в барботер Чернобыльской АЭС и открывших там заслонки, чтобы спустить воду.
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