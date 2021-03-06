О фильме "Чернобыль":

Данила Козловский, Оксана Акиньшина в драме Данилы Козловского на основе реальных событий о трёх «водолазах» Алексее Ананенко, Валерии Беспалове и Борисе Баранове, спустившихся в барботер Чернобыльской АЭС и открывших там заслонки, чтобы спустить воду.