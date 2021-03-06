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Чернобыль | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Поздравление New :: 06.03.21

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Прокат в России фильма "Чернобыль": 15 апреля 2021 года
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О фильме "Чернобыль":

Данила Козловский, Оксана Акиньшина в драме Данилы Козловского на основе реальных событий о трёх «водолазах» Алексее Ананенко, Валерии Беспалове и Борисе Баранове, спустившихся в барботер Чернобыльской АЭС и открывших там заслонки, чтобы спустить воду.

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Чернобыль:

Чернобыль
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Земля: Охота на оленя
Выживание в Вайоминге выглядит у Робин Райт таким завуалированным способом сведения счётов с жизнью

Мавританец: Заключённый номер 760
Подозреваемый сначала пол-фильма вовсю подыгрывает подозрениям на свой счёт, а потом вдруг внезапно оказывается совершенно невиновным

Раскопки: Тёмные века
Персонажи словно не раскапывают корабль, перевозивший кого-то на тот свет, а закапывают свежую могилу, прощаясь навсегда

Рыцари справедливости: Деды
В итоге остаёшься не с опустошающей тебя моралью, а с чувством, что посмотрел пилот несуществующего сериала, и желанием продолжать

Аферистка: Опекунка на доверии
Ни малейшего раза опекунша на доверии не роняет лица, не проигрывает и только набирает со временем очки
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