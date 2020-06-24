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Чернобыль: Бездна | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Международный трейлер New :: 24.06.20
Прокат в России фильма "Чернобыль: Бездна": 22 октября 2020 года
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О фильме "Чернобыль: Бездна":
Данила Козловский, Оксана Акиньшина в драме Данилы Козловского на основе реальных событий о трёх «водолазах» Алексее Ананенко, Валерии Беспалове и Борисе Баранове, спустившихся в барботер Чернобыльской АЭС и открывших там заслонки, чтобы спустить воду.
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