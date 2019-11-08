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Ангелы Чарли | Трейлеры
о фильме: кадры: 37 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 08.11.19
Название фильма: Ангелы Чарли
Оригинальное название: Charlie's Angels
Прокат в России фильма "Ангелы Чарли": 14 ноября 2019 года
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О фильме "Ангелы Чарли":
Режиссёр, сценарист и продюсер Элизабет Бэнкс представляет перезапуск экшн-комедии 2000 года по мотивам телесериала 1970-х годов с Кристен Стюарт в главной роли.
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