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Поступь хаоса | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный отрывок 2 New :: 02.04.21

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Все ролики фильма "Поступь хаоса" (8, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Поступь хаоса
Оригинальное название: Chaos Walking
Прокат в России фильма "Поступь хаоса": 25 марта 2021 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Вестерны
        ... » Фантастика
О фильме "Поступь хаоса":

Том Холланд, Мадс Миккельсен, Дэйзи Ридли в нф-вестерне Дага Лимана о мире, где жители транслируют собственные мысли в виде визуального «шума».

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Поступь хаоса:

Поступь хаоса
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 3
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Майор Гром: Чумной Доктор: Сила в кепке
Главный козёл в фильме — народ. Он злобен, тёмен, и вообще терпила по жизни. Дай ему волю, он же сразу начнёт всё вокруг жечь

Гениальное ограбление: Всё нормально
В меру предсказуемое, уютное кино со своими чеховскими ружьями, которые сначала неловко вставляются в сюжет, а потом выстреливают

Годзилла против Конга: В сверхтяжёлом весе + подкаст
Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками, но всё бесполезно

Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось + подкаст
Есть своя ирония в том, что у Снайдера провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой

Никто: Наши за границей
В начале идёт прекрасная, завершённая короткометражка со своим посылом и удачным твистом. А потом начинается собственно кино
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