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Чемпион | Трейлеры

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Тизер-трейлер New :: 15.09.21



 
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Прокат в России фильма "Чемпион": 30 декабря 2021 года
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О фильме "Чемпион":

Константин Хабенский в спортивной драме Алексея Сидорова об историческом матче за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

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Чемпион:

Чемпион
кадры из фильма: 3
трейлеры: 1

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Петровы в гриппе: Прикосновение Снегурочки
Разрозненная и разбросанная хтонь к финалу, как и в романе, успешно собирается воедино, оставляя вполне целостный образ

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Сезон поделили на две неравные части — проходняк начала и сдвоенный финал. Начала никто не помнит, а в серьёзность концовки никто не верит

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