О фильме "Чемпион":

Константин Хабенский в спортивной драме Алексея Сидорова об историческом матче за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.