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Чемпион мира

Трейлеры » Спорт Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Защитить корону

Роман КОРНЕЕВ, 1 января 2022
Рецензия

Постоянное стремление к излишней драматизации — базовая болезнь сценаристов. В процессе работы над историческим материалом им постоянно недостаёт патетики и колорита. Реальность им скучна. Недостаточно просто свести за шахматной доской беглого диссидента и комсомольца, нужно устроить в кадре цирк с шаманами, недостаточно фактического отказа Фишера играть с Карповым (матч до 10 побед все признавали бредом), нужно обязательно организовать их тайную встречу со зловещей картиной (в реальности это был просто отель в Токио, и переговоры были официально согласованы с начальством), недостаточно того, что жену и сына Корчного не выпускали из страны, а сына ещё и осудили за уклонение от призыва, вместо них в кадре маячит мутная девица, наконец, недостаточно того, что изматывающий матч до 6 побед в действительности был на руку молодому чемпиону, надо устроить балаган со змеями и вертолётами, якобы это Корчной не давал Карпову спать по ночам. То есть в итоге да, «Чемпион мира» во многом базируется на документальном материале, и большинство фактов тут не вымышленные, но нет, воспринимать этот фильм как полноценно историко-биографический нельзя, потому что тут в итоге сложно отделить вымысел от реальности, а жизненную драму от патриотической клюквы.

А клюквы тут хватает. Нам мало одних только шахмат для гордости за страну, которая благодаря своей шахматной школе фактически монополизировала однажды этот вид спорта. Мы обязательно снимаем наш ответ «Нетфликс» с его «Ходом королевы», а потому в дело идёт всё — футбол, баскетбол, балет, космос и трёхлитровая банка чёрной икры вместо самого вкусного на свете мороженого. Тут сценаристы тоже не знают удержу, втаскивая в кадр даже люто загримированного Брежнева, который у нас теперь тоже вроде как часть «величайшей геополитической катастрофы», почти как Гагарин, даже лучше.

Чемпион мира

Причём это всё фильму совершенно не идёт, потому что режиссёр Сидоров вполне успешно справляется с шахматной драматургией (пусть нарочитые компьютерные спецэффекты на фоне интерьеров 70х и смотрятся совершенно неуместно). Герметический триллер о противостоянии молодого «бумажного чемпиона», которому кровь из носу нужно защитить свою корону, и стареющего беглого гроссмейстера, которому теперь нечего терять, пусть и снятый в однообразных интерьерах (для бюджета в 700 миллионов рублей они выглядят странно), тем не менее складывается на экране успешно, и зрителя вполне может втянуть безо всяких натужных погонь и вставных детективов про поиск старой тетрадки. И тем более без вставного баскетбольного матча.

Характеры тоже получаются. И у стареющего Хабенского, и у молодого Янковского есть своя правда, своё сходство с прототипом, свой характер и своя драма. Без всех описанных выше финтифлюшек они бы сыграли ничуть не хуже, а даже и лучше, потому что без навязшего в зубах конфликта с советским начальством (которое у нас зачем-то вставляют в каждое первое патриотическое кино) напряжение шахматного турнира не перестаёт быть таковым. А так оно только размазывается соплями по плинтусу псевдоисторических боданий вокруг «партбилета на стол», поскольку всё равно из этого получается сплошной балаган. Что же касается финала, он от этого оказывается ещё более смазанным. Карпов как бы победил и как бы всё равно не победил. Почему нельзя было вставить на титры упоминание, что эти двое встречались снова в 81 году и Корчной снова проиграл, но продолжал быть действующим гроссмейстером, оставаясь в строю до глубоких двухтысячных, да и гражданство СССР ему в 1990 вернули, а вот Карпов к тому моменту уже проиграл Каспарову. Но Каспаров у нас тоже недостаточно патриотичен, потому о нём кино не снимут.

Чемпион мира


 
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Прокат в России фильма "Чемпион мира": 30 декабря 2021 года
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        ... » Спорт
О фильме "Чемпион мира":

Константин Хабенский в спортивной драме Алексея Сидорова об историческом матче за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

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Чемпион мира:

Чемпион мира
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

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