|
Холодный расчёт | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Отрывок 2 New :: 27.08.21
Название фильма: Холодный расчёт
Оригинальное название: Card Counter
Прокат в России фильма "Холодный расчёт": 23 сентября 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
... » Триллеры
О фильме "Холодный расчёт":
Оскар Айзек, Виллем Дефо в триллере о профессиональном карточном игроке, который пытается разобраться со своим прошлым.
Сценарист и режиссёр: Пол Шредер. Продюсер: Мартин Скорсезе.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Холодный расчёт:
Ведьмак: Кошмар волка: Спорный фан-сервис
Воспоминания: Мы всё забыли
Легенда о зелёном рыцаре: Шутки ради
Кодекс киллера: Уйти нельзя остаться
Главный герой: Я и мой парень
26 августа, четверг
» Трейлер
25 августа, среда
24 августа, вторник
|
|
|
|
|
«Отряд cамоубийц 2», рецензия + подкаст «Главный герой», рецензия «Воспоминания», рецензия «Время», подкаст «Круиз по джунглям», отзыв «Лука», отзыв «Ведьмак: Кошмар волка», отзыв «Не дыши», отзыв «Кодекс киллера», отзыв «Круэлла», подкаст «Локи», подкаст «Легенда о зелёном рыцаре», рецензия «Чёрная вдова», рецензия + подкаст