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Кинотавр 2019: фоторепортаж

Битва за Землю

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Хитрый план

Роман КОРНЕЕВ, 26 июня 2019
Рецензия

Для фильма о захвативших Землю ящериках с Нибиру «Битва за Землю» слишком прямолинейна — тут ящерики даже не пытаются скрываться, напротив, ими словно отмазываются — это не власти установили диктатуру с тотальной слежкой, это мы чохом проиграли межгалактическую войну, это не полицейский произвол и промывание мозгов, это иначе нас всех того. Чего того — не говорят, и только большие глаза делают. Мол, вон, начальник полиции летал, всякого видал, а что — нам так и не расскажут и не покажут. Ну то есть первое и единственное явление чужика народу так и не состоялось, потому что кровь, кишки и паника в селе.

Было бы забавно развернуться именно в этом плане, взять главному герою и развенчать, выяснив, например, что и копротивление это — тоже часть заговора, и ну и далее см. «Мистер Робот». Но нет, у нас всё ровно так, как показано. Коварные чужики, вывозящие с Земли ресурсы, подвластная им полиция, почему-то тотальный запрет на пользование мобилами (это вообще непонятно зачем и почему), плюс странное занятие главгероя, бегающего по району с транспарантом «я из копротивления, убью за брата, слава КПСС». В этом нет никакой логики до самого конца, потому приходится просто воспринимать как социальный подтекст и театральную условность.

То есть по городу бегает (ввиду бедности бюджета это ещё и всё время одни и те же места) группа анонимных заговорщиков, пользует то голубиную почту, то секретный шифр «пляшущие человечки», готовится к часу «хэ», вообще приятно проводит время, планируя не то теракт, не то побег из курятника. За этим всем пристально наблюдают дроны и начальник полиции (не того, который главный, а другого, помельче) в исполнении Джона Гудмана, который тут вообще самый загадочный, не считая его ещё более загадочной протеже в исполнении Веры Фармиги, которая интригует уже одним своим слишком возрастным для подобного вотэтоповорота макияжем и тем самым телефоном.

Когда же в конце всё наконец заверте, то нас ждёт вроде как оправдывающий вышеперечисленное финальный вотэтоповорот, а также кадр из трейлера. Но логику это хоть и восстанавливает, но ещё больше прибавляет местечковости. Что это за заговор такой? Чужики не в состоянии без этой конкретной мобилы выяснить, кто с кем был раньше знаком? Они идиоты, разрешая на заводе по переработке мобильников работать брату известного всем террориста? И, в конце концов, что они такое с Земли вывозят, что у нас вообще есть ценного, чего нет на ненаселённых Ганимеде, Ио или Европе? Загадка. Зато хитрый план выполнен, разрешите оправиться и передохнуть.

Битва за Землю


 
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Название фильма: Битва за Землю
Оригинальное название: Captive State
Прокат в России фильма "Битва за Землю": 27 июня 2019 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Битва за Землю":

После захвата Земли пришельцами на планете установилась марионеточная диктатура.

Режиссёр: Руперт Уайатт. В ролях: Джон Гудман, Вера Фармига.

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Битва за Землю:

Битва за Землю
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 1
трейлеры: 8

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