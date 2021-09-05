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Кэндимен

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Его пример другим наука

Роман КОРНЕЕВ, 5 сентября 2021
Рецензия

Соединять триллер и современное искусство пробуют давно, но получается как-то всегда сомнительно. Так «Бархатная бензопила» при всём масштабе замысла с точки зрения совриска получилась лучше, чем с точки зрения кино, хотя автор всё равно умудрился многое испортить своим неофитским апломбом. У Джордана Пила, который здесь один из авторов сценария, получается лучше по части концепта, но в контемпорари арте у команды авторов представления тоже ужасно приблизительные, да и в целом, непонятно, зачем они его сюда тащат (в отличие от местного театра теней, который как раз очень к месту).

Ведь в основной своей задумке, «Кэндимен», как и всякое кино Пила, это остросоциальный памфлет о проблемах расовой сегрегации, неравных возможностей и, ближе к финалу, чистого, незамутнённого БЛМ, а значит, все эти длинноты про мучимого жаждой творчества и обломом творческого тупика здесь совершенно вставные, и призваны максимум притащить побольше потенциальных белых жертв в кадр, ведь мы же понимаем, что от крук (простите за каламбур) Кэндимена будут страдать только они, на большее тут никто не претендует (в этом смысле последний сезон «Миллиардов» куда интереснее, там вообще много про мечущегося артиста), а для массовки сойдёт и ближайшая школа.

Кэндимен

Кэндимен

Что же касается основного сюжета, то тут, как и всегда у Пила, он выстроен довольно тонко, заход идёт издалека, с офигительными историями про белых журналисток, похищающих детей из гетто, чернокожих художников, рисовавших в конце 19 века богатых белых за большие деньги (так плотно рисовали, что аж ребёночка прижили), плохих белых, которые сначала строят социальное жильё, потом сносят, когда оно превращается в гетто (видимо, тоже белые виноваты, а не те, кто там жил), чтобы снова коварно подселить туда афроамериканцев, но уже благополучно-чистеньких, что автору отдельно омерзительно.

Другое дело, что режиссёрка Ниа Дакоста весь фильм довольно желчно язвит по поводу своих донельзя благополучных (по любым белым стандартам) героев, и только центральный персонаж, мучимый тенями прошлого, начинает допытываться, так ли всё прекрасно в датском королевстве и не пора ли у ближайшей прачечной поискать тень Кэндимена? В конце же, окончательно во всём означенном запутавшись, авторы бросают всю тонкоту, начиная кромсать налево и направо, отдельно достаётся и совсем уж попавшим под горячую руку и потому отдельно ненавистным копам, после чего остаётся только один вопрос — а конфеты с лезвиями он зачем своим же чернокожим детям подкидывал? Ну, не белым же, этим не придёт в голову брать леденцы у жуткого дяди с крюком. Видимо, чтобы не забывали про уроки сегрегации.

Кэндимен


 
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Название фильма: Кэндимен
Оригинальное название: Candyman
Прокат в России фильма "Кэндимен": 26 августа 2021 года
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О фильме "Кэндимен":

Продюсер и сценарист Джордан Пил («Мы», «Прочь») представляет остросоциальный арт-триллер о чикагском маньяке Кэндимене, который вселяется в современного художника, родившегося в гетто.

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Кэндимен:

Кэндимен
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 9
трейлеры: 7

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Соединять триллер и современное искусство пробуют давно, но получается как-то всегда сомнительно

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