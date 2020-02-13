Название фильма: Зов предков

Оригинальное название: Call of the Wild

О фильме "Зов предков":

История пса Бэка, перевезённого из Калифорнии на Аляску, где его вместе с новым хозяином ждало множество испытаний и приключений. В роли хозяина — Харрисон Форд. Собачка почему-то целиком компьютерная.

Режиссёр: Крис Сандерс.