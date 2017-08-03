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Зови меня своим именем | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 03.08.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Зови меня своим именем
Оригинальное название: Call Me by Your Name
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» Голливуд » Мелодрамы
» Европейское кино » Итальянское кино
О фильме "Зови меня своим именем":

Лето 1983 года, Северная Италия. Итальянец с американскими корнями влюбляется в американского студента.

В ролях: Арми Хаммер, Майкл Стулбарг.

Режиссёр: Лука Гуаданьино.

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Зови меня своим именем:

Зови меня своим именем
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 5
трейлеры: 1

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