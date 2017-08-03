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Зови меня своим именем | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 03.08.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Зови меня своим именем
Оригинальное название: Call Me by Your Name
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О фильме "Зови меня своим именем":
Лето 1983 года, Северная Италия. Итальянец с американскими корнями влюбляется в американского студента.
В ролях: Арми Хаммер, Майкл Стулбарг.
Режиссёр: Лука Гуаданьино.
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