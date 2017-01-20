|
Преисподняя, Сера / Сера
о фильме: рецензия | кадры: 10 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Уже в ней
Мартин Кулховен снимает с начала 90-х, но лишь с «Преисподней» выбрался из локального немецкоязычного кинематографа в мировой. Это его англоязычный дебют, причём снятый после 8-летнего перерыва. Об авторе фильм говорит даже больше, чем нужно — начиная с мировоззрения и заканчивая амбициями. Тот не собирался выходить на новый уровень постепенно — только ударом ногой с разворота, чтобы все сразу охренели и поняли, с кем имеют дело. Ему хотелось, чтобы люди сразу затрепетали, испугались и зауважали. Это буквально читается в самом фильме — двухчасовом вестерне, от которого не по себе.
Кулховен долго не церемонится. Уже на минуте пятой появляется демонический пастырь Гай Пирс, до смерти пугающий немую акушерку Дакоту Фэннинг, и начинает грозно вещать. А ещё через минуту девушка дробит голову младенца, которую потом режиссёр вдобавок демонстрирует. В дальнейшем он не упускает ни единого шанса показать натуралистичные раны и, особенно, вывернутые наружу мозги. А шансов оказывается много.
Никогда не знаешь, насколько автор окажется жесток. Он будто поставил себе цель сделать максимально злое кино, и в этом плане каждый из четырёх актов всегда перепрыгивает предыдущий, пока не оставляет в оцепенении. Пирс вещает про то, что они все прибыли из Старого света в Новый, и этим очистились от грехов, а потом таскает по грязи, избивает, убивает и трахает детей. Добрые и порядочные люди в основном не живут дольше пяти минут экранного времени. При этом достойно умирает всего один человек на весь фильм — и лишь потому, что по собственной воле. Остальные либо внезапно застывают с удивлённым взглядом, либо долго мучаются. Одного, например, подвешивают на собственных кишках, а добивают ружейным выстрелом в лицо. Не то чтобы в такой смерти была большая надобность, но авторские амбиции требовали жести — и так со многим здесь. Как только в дверях появляется ангел, все уже знают, что с ним случится. Ничего хорошего.
Эта злость держится до самого последнего кадра. Но не менее важно, как при этом автор избивает религию. «Преисподняя» начинает с простой мысли, что христианская вера невежественная, дикая и жестокая, а заканчивает тем, что сама по себе религия — и есть та овечья шкура, под которой прячутся волки. Что ад — он здесь. Что неважно, подставляешь ты другую щёку или даёшь сдачи, жизнь тебя будет бить одинаково сильно и беспощадно. Пока мы надеемся, что ангелы присматривают за нами, вместо них это делают только демоны.
Название фильма: Преисподняя
Оригинальное название: Brimstone
Прокат в России фильма "Преисподняя": 12 января 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Исторические
... » Ужасы и мистика
О фильме "Преисподняя":
Семье главной героине начинает угрожать опасность, когда в местной церкви появляется новый священник.
В ролях: Гай Пирс, Дакота Фэннинг, Кит Харингтон.
Автор сценария и режиссёр: Мартин Кулховен.
все трейлеры
|
Преисподняя, Сера:
Три икса: Мировое господство: Бунтари и клоуны
Ловушка: Игра теней
Преисподняя: Уже в ней
Шерлок: 4 сезон: Игра в бисер
Ла-Ла Ленд: Счастье
Лего Фильм: Бэтмен, Lego Batman Movie
Прокат в России: 9 февраля 2017 года
Конг: Остров Черепа, Kong: Skull Island
Прокат в России: 9 марта 2017 года
» TV-ролик
Внимание: отзыв содержит злокозненные спойлеры по "Доктору Кто" и "Шерлоку", а также высказывания, которые похожи на хейтерство... далее
20 января, пятница
Энн Хэтуэй договаривается об участии в фильме женской версии знаменитой комедии Фрэнка Оза 1988 года «Отпетые мошенники»...
Дуэйн Джонсон сыграет заглавную роль в сольном кинокомиксе от DC Comics «Чёрный Адам»...
Стивен Гэган назначен режиссёром киноадаптации компьютерной игры от шведской компании Ubisoft Massive "Tom Clancy’s The Division"...
Гильермо дель Торо вновь будоражит фанатов «Хеллбоя» обещаниями третьей части...
Логан, Logan
Прокат в России: 2 марта 2017 года
Могучие рейнджеры, Power Rangers
Прокат в России: 22 марта 2017 года
19 января, четверг
Сегодня, 19 января, исполняется 70 лет культовому японскому режиссёру Такеши Китано. Карьеру в кино Такеши Китано начал в 1981 году...
Прежде чем братья Мэтт и Росс Дафферы обрели известность благодаря сериалу «Очень странные дела», покорившему телезрителей во многих странах мира...
Warner Bros. планирует приобрести права на экранизацию постапокалиптической манги Хадзимэ Исаямы 2009 года «Атака на титанов» и привлечь к проекту продюсера франшизы о...
Sony Pictures Animation официально объявила о своих планах сменить Питера Паркера на Майлза Моралеса в предстоящем полнометражном мультфильме «Человек-паук». Идея...
Джон Уик 2, John Wick: Chapter 2
Прокат в России: 9 февраля 2017 года
» Отрывок
|
|
|
|
|
«Три Икса: Мировое господство», рецензия «Кредо убийцы», рецензия «Викинг», рецензия «Ла-Ла Ленд», рецензия «Шерлок», финал 4 сезона, отзыв «Закон ночи», рецензия «Американская милашка», отзыв «Преисподняя», отзыв «Ловушка», отзыв 2017: главные новинки, анонс «Фрэнк и Лола», отзыв 2016: Лучшее и худшее, итоги года