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Гори, гори ясно | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Финальный трейлер New :: 21.05.19


Все ролики фильма "Гори, гори ясно" (9, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Гори, гори ясно
Оригинальное название: BrightBurn
Прокат в России фильма "Гори, гори ясно": 23 мая 2019 года
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» Голливуд » Кинокомиксы
        ... » Ужасы и мистика
        ... » Фантастика
О фильме "Гори, гори ясно":

Расставшийся с со «Стражами Галактики» после скандала Джеймс Ганн спродюсировал антикомикс по сценарию двух своих братьев. По сюжету ребёнок с другой планеты оказывается не совсем Суперменом, а скорее Оменом.

В роли родителей чудо-ребёнка: Элизабет Бэнкс, Дэвид Денман.

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Гори, гори ясно:

Гори, гори ясно
кадры из фильма: 1
трейлеры: 9

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