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Гори, гори ясно | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Отрывок 2 New :: 17.05.19
Название фильма: Гори, гори ясно
Оригинальное название: BrightBurn
Прокат в России фильма "Гори, гори ясно": 23 мая 2019 года
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О фильме "Гори, гори ясно":
Расставшийся с со «Стражами Галактики» после скандала Джеймс Ганн спродюсировал антикомикс по сценарию двух своих братьев. По сюжету ребёнок с другой планеты оказывается не совсем Суперменом, а скорее Оменом.
В роли родителей чудо-ребёнка: Элизабет Бэнкс, Дэвид Денман.
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