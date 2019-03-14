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Название фильма: Гори, гори ясно

Оригинальное название: BrightBurn

О фильме "Гори, гори ясно":

Расставшийся с со «Стражами Галактики» после скандала Джеймс Ганн спродюсировал антикомикс по сценарию двух своих братьев. По сюжету ребёнок с другой планеты оказывается не совсем Суперменом, а скорее Оменом.

В роли родителей чудо-ребёнка: Элизабет Бэнкс, Дэвид Денман.