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Брешь | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 12.11.20



 
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Название фильма: Брешь
Оригинальное название: Breach
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» Независимое кино » Фантастика
О фильме "Брешь":

Брюс Уиллис и Томас Джейн в малобюджетной хоррор-фантастике с пробравшимся на межзвёздный корабль чужим.

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Брешь:

Брешь
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Ещё по одной: Побег откладывается
Новый фильм Вентерберга был включён в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля. Но этот киногод на Круазетт не состоялся

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Ход королевы: Ну что, пацаны, аниме?
Каждый раз, когда Бет Хармон предлагают стать сделать политическое заявление, она вежливо посылает подальше. Она просто хочет играть в шахматы

В чужой шкуре: Нолан курильщика
Здесь много своих поворотов, но они не так важны, как само погружение в растерянное, очень одинокое и безнадёжное депрессивное состояние

Выбивая долги: Понты
Фильм строит из себя криминальную трагедию, оставаясь дешёвым телевизионным мылом, которое безосновательно срывается в ультранасилие
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