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Братство | Трейлеры
TV-ролик New :: 12.04.19 ссылка на ролик
Прокат в России фильма "Братство": 9 мая 2019 года
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О фильме "Братство":
Павел Лунгин снял военную драму о вызволении пленного советского лётчика в последние дни афганской кампании.
В ролях: Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко.
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