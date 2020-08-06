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Пацаны | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

Отрывок 2, сезон 2 New :: 06.08.20

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Все ролики сериала "Пацаны" (22, из них 3 новых)

 
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Название сериала: Пацаны
Оригинальное название: Boys
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Комикс
О сериале "Пацаны":

Карл Урбан в сериальном антикомиксе Сета Рогена и Эрика Крипке («Революция») о группе мстителей супергероям, которые начали вести слишком разнузданный образ жизни.

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Пацаны:

Пацаны
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 22

Рецензии и обзоры

Неистовый: Их жизни не важны
Героиня реально жалкая. Все её проблемы — не от хмыря на дороге, а от банальной неспособности делать своё дело, не перекладывая проблемы на других

Премьеры августа: «Неистовый», «Агент Ева», «Вратарь Галактики»
Два главных кандидата на открытие кинотеатров «Мулан» и «Довод» в последний момент отложены до более полноценного старта кинопроката

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Первая корова: Во жили люди
Кино не то чтобы о дружбе, и не сказать, что о времени. Оно про атмосферу и настроение. Про детализированную, поразительно естественную среду

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»
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5 августа, среда

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4 августа, вторник

Тесла, Tesla new
постеров: 2, кадров: 11
» Русский трейлер
» Трейлер

3 августа, понедельник

Скуби-Ду!, Scoob!
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2 августа, воскресенье
Кинокасса России: столичные кинотеатры открыли прокат
Когда ровно 4 месяца назад российский прокат закрылся на карантин, мы не могли ещё знать, что он затянется так долго...

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