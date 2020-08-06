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Пацаны | Трейлеры
Отрывок 2, сезон 2 New :: 06.08.20
Название сериала: Пацаны
Оригинальное название: Boys
Планы выпуска: 2019 год
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О сериале "Пацаны":
Карл Урбан в сериальном антикомиксе Сета Рогена и Эрика Крипке («Революция») о группе мстителей супергероям, которые начали вести слишком разнузданный образ жизни.
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Пацаны:
Неистовый: Их жизни не важны
Премьеры августа: «Неистовый», «Агент Ева», «Вратарь Галактики»
Опасный элемент: Радий и полоний
Первая корова: Во жили люди
Бесшумный: Охотник желает знать
5 августа, среда
4 августа, вторник
3 августа, понедельник
2 августа, воскресенье
Когда ровно 4 месяца назад российский прокат закрылся на карантин, мы не могли ещё знать, что он затянется так долго...
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