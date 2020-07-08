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Пацаны | Трейлеры
Тизер-трейлер, сезон 2 New :: 08.07.20
Название сериала: Пацаны
Оригинальное название: Boys
Планы выпуска: 2019 год
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О сериале "Пацаны":
Карл Урбан в сериальном антикомиксе Сета Рогена и Эрика Крипке («Революция») о группе мстителей супергероям, которые начали вести слишком разнузданный образ жизни.
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