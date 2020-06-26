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Пацаны | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

Стрим перед вторым сезоном New :: 26.06.20

На 47 минуте — открывающая сцена 2 сезона.

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Все ролики сериала "Пацаны" (13)

 
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Название сериала: Пацаны
Оригинальное название: Boys
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Комикс
О сериале "Пацаны":

Карл Урбан в сериальном антикомиксе Сета Рогена и Эрика Крипке («Революция») о группе мстителей супергероям, которые начали вести слишком разнузданный образ жизни.

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Ролики в разделе "Сериалы":
Пацаны Стрим перед вторым сезоном
Солнечные противоположности О съёмках 2
Рассказ служанки 4 сезон, тизер
Солнечные противоположности Тизер 2 и 3 сезона
Основание Тизер + о съёмках
Сквозь снег О съёмках
Отравления в Солсбери Трейлер
Я знаю, что это правда О съёмках 2
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» Трейлер, 1 сезон
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Страна Лавкрафта Русский тизер-трейлер
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Защищая Джейкоба Русский трейлер
  
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В ожидании варваров Трейлер
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Антебеллум Международный трейлер
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Билл и Тед Русский трейлер
Рассказ служанки 4 сезон, тизер
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Неотразимый Отрывок
Бессмертная гвардия Отрывок
Солнечные противоположности Тизер 2 и 3 сезона
Чернобыль Международный трейлер
Основание Тизер + о съёмках
Kingsman: Начало Трейлер 3
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Пацаны:

Пацаны
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Тебе стоило уйти: Она утонула
Усиленно старящийся Кевин Бейкон изображает с Амандой Сейфрид конфликт из финального сезона сериала «Любовники»

7500: Деньги на ветер
Гордону-Левитту стоило слиться с этого проекта, потому что это не то кино, с которым нужно совершать камбэк

Отравления в Солсбери: Побочный ущерб
Им было страшно за своих близких, они не понимали, за что им это всё, они беспокоились о том, сделали ли они всё, чтобы это не повторилось

Ширли: Прислужницы
Кино, которое начиналось как поверхностная фем-драма с элементами триллера, к концу приходит в своих исканиях к весьма мрачным глубинам

Я знаю, что это правда: Потом легче станет
Для HBO это кино одной лиги с «Большой маленькой ложью» и «Чернобылем. Семейная драма, которая становится чем-то большим
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Пацаны, Boys
» Стрим перед вторым сезоном

В ожидании варваров, Waiting for the Barbarians new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

Гренландия, Greenland new
постеров: 1, кадров: 3
» Трейлер

Неистовый, Unhinged
» Отрывок

Антебеллум, Antebellum
» Русский трейлер
» Международный трейлер

Солнечные противоположности, Solar Opposites
» Тизер 2 и 3 сезона
» О съёмках 2

Билл и Тед, Bill and Ted Face the Music
» Русский трейлер

Рассказ служанки, Handmaid's Tale
» 4 сезон, тизер

25 июня, четверг

Чернобыль
» Трейлер
» Международный трейлер

24 июня, среда

Неотразимый, Irresistible
» Финальный трейлер
» Отрывок
» О съёмках 2

Бессмертная гвардия, Old Guard
» Отрывок

23 июня, вторник

Основание, Foundation new
постеров: 1, кадров: 1
» Тизер + о съёмках

Kingsman: Начало, King's man
» Русский трейлер 3
» Трейлер 3

Сквозь снег, Snowpiercer
» О съёмках

21 июня, воскресенье

Отравления в Солсбери, Salisbury Poisonings new
кадров: 3
» Трейлер

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