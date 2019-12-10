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Пацаны | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

Промо-ролик 2 New :: 10.12.19

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Все ролики сериала "Пацаны" (11, из них 2 новых)

 
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Название сериала: Пацаны
Оригинальное название: Boys
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Комикс
О сериале "Пацаны":

Карл Урбан в сериальном антикомиксе Сета Рогена и Эрика Крипке («Революция») о группе мстителей супергероям, которые начали вести слишком разнузданный образ жизни.

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Пацаны:

Пацаны
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 11

Рецензии и обзоры

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