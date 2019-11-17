|
Пацаны | Трейлеры
Трейлер, сезон 2 New :: 17.11.19
Название сериала: Пацаны
Оригинальное название: Boys
Планы выпуска: 2019 год
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О сериале "Пацаны":
Карл Урбан в сериальном антикомиксе Сета Рогена и Эрика Крипке («Революция») о группе мстителей супергероям, которые начали вести слишком разнузданный образ жизни.
все трейлеры
|
Пацаны:
Ford против Ferrari: Ты профессионал или нет
Конец ***го мира: 2 сезон: А теперь живи с этим
Доктор Сон: Прикрываясь Кубриком
Король: Что мы здесь делаем
Новинки ноября: «Мидуэй», «Достать ножи», «Холодное сердце 2» и отечественное кино
За океаном заведомо слабый уикенд целиком был построен на противостоянии «Ford против Ferrari» и «Ангелов Чарли»...
В отечественном прокате очередной масс-старт, и очередной недобор, и интрига на неделе если и была, то исключительно в том...
16 ноября, суббота
» Трейлер
15 ноября, пятница
|
|
|
|
|
«Ford против Ferrari», рецензия «Терминатор: Тёмные судьбы», рецензия «Малефисента: Владычица тьмы», рецензия «Дитя погоды», отзыв «Король», отзыв «Доктор сон», рецензия «Джокер», рецензия «Верность», отзыв «Зомбилэнд 2», отзыв «Конец ***го мира», 2 сезон, отзыв «El Camino: Во все тяжкие», отзыв «Прачечная», отзыв