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Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер R New :: 12.03.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Образование
Оригинальное название: Booksmart
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» Голливуд » Комедии » Молодёжные комедии
О фильме "Образование":

Режиссёрский дебют Оливии Уайлд про то, как две ботанки-старшеклассницы пытаются за одну ночь наверстать все упущенные за годы учёбы развлечения.

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Образование:

Образование
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

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