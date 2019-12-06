Название фильма: Скандал

Оригинальное название: Bombshell

О фильме "Скандал":

Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби в реальной истории о том, как сотрудницы Fox News боролись с токсичной атмосферой в компании и в результате сместили начальство медиа-империи.