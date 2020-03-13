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Бладшот | Трейлеры
о фильме: кадры: 14 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Отрывок New :: 13.03.20
Название фильма: Бладшот
Оригинальное название: Bloodshot
Прокат в России фильма "Бладшот": 12 марта 2020 года
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О фильме "Бладшот":
Вин Дизель в фантастическом боевике про аугментированного супергероя со стёртой памятью.
В роли присматривающего за ним агента ФБР: Гай Пирс.
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