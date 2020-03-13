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Бладшот | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 13.03.20

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Все ролики фильма "Бладшот" (8, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Бладшот
Оригинальное название: Bloodshot
Прокат в России фильма "Бладшот": 12 марта 2020 года
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» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Бладшот":

Вин Дизель в фантастическом боевике про аугментированного супергероя со стёртой памятью.

В роли присматривающего за ним агента ФБР: Гай Пирс.

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Бладшот:

Бладшот
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 14
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Человек-невидимка: Он следует за тобой

Пока эффект ограничен отпечатками шагов на полу или вплывающим в кадр бестелесным дыханием, фильм вполне гармоничен. Но фильм заканчивается ровно там, где триллер грозит перейти в нечто более сложное

Вперёд: Назад
Мультфильм в оригинальных чертах выглядит очень сыро, местами скучно и местами крипово, а в лучших местах совершенно не оригинален

Новинки марта: «Вперёд», «Бладшот» и коронавирус
Основным участником забега вновь будет «Дисней», причём в кои-то веки не с комиксами, они остались конкурентам

Мне это не нравится: Могут повторить
Оперативный постмодерн на то, что ещё два года назад было самой хайповой темой, и то, что хайпово на самом Netflix прямо сейчас

Пушки Акимбо: Перочинный боевик
Авторы будто физически неспособны сосредоточиться на собственных идеях, их всё время ведёт куда-то в сторону чужой несвежей копи-пасты
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