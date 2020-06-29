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Кровь машин | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 5 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 29.06.20
Название фильма: Кровь машин
Оригинальное название: Blood Machines
Прокат в России фильма "Кровь машин": 3 июля 2020 года
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... » Фантастика
О фильме "Кровь машин":
Сет Икерман («Турбо-киллер») представляет снятую на фандрайзинг космическую эротическую киберпанк-космооперу о беглом искусственном интеллекте.
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