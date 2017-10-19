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Драка в блоке 99

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: К северу от смерти

Никита КОМАРОВ, 19 октября 2017
Рецензия

Мощно заявив о себе «Костяным томагавком», С. Крэйг Залер продолжает без страховки идти по выбранному им канату жанрового кино, которое сначала обещает своему зрителю положенную порцию мяса и костей, а затем проводит максимально возможное количество времени, добираясь до неё. «Драка в блоке 99», как и её предшественник, длится ровно 132 минуты и построена как медленное путешествие в преисподнюю, при этом в ней сильнее подспудное чувство трагедии: абсолютно всё, что происходит с главным героем, является результатом его собственных решений, которые он принимает также на глазах у зрителя.

Там, где «Томагавк» щедро заполнил хронометраж изысканной болтовнёй в исполнении четырёх очень разных персонажей, новый фильм Залера ограничивается единственным протагонистом, который при этом больше человек дела, чем слова, хотя и готов при необходимости едко выразиться. Во внешности, словах и поступках он проявляет себя как приятно многослойный для жанра антигерой — потомственный южанин с крестом на бритом затылке и гигантским американским флагом на крыльце, он не видит проблем в том, чтобы торговать наркотой для улучшения своей жизни, в ответ на измену жены голыми руками разбивает её машину, прежде чем вежливо и понимающе обсудить с ней семейные проблемы, и проявляет уважение к представителям других рас и национальностей, по крайней мере, до тех пор, пока иного не требуют жизненно важные обстоятельства.

Бойня в блоке 99

«Драка» отмечает всё, через что он проходит — одну неудачную сделку, арест, общение с полицейскими, тюремными охранниками и другими заключёнными — с таким терпением, что только до первой, собственно, драки проходит больше часа. Залеровская любовь к деталям и стремление не заявлять о себе — в фильме нет саундтрека, камера спокойно наблюдает за происходящим со стороны — в какой-то момент делает из фильма даже более необычный гибрид, чем «Томагавк»: он мог бы сойти за реалистичную драму о тюремном опыте, если бы не броские, без грамма претенциозности диалоги и чудовищно цифровая, окрашенная в тёмно-синий и рвотно-коричневый картинка, которую можно воспринимать всерьёз разве что как современный ответ плёночной грязи старого эксплотейшна, хотя режиссёр (в киношколе учившийся, что поразительно, на оператора), судя по интервью, искренне считает, что так кино и должно выглядеть.

Жестокая ирония в том, что сразу же после того, как обозначены все формальности и правила, они отпадают, и жизненно необходимым становится не соблюдать приличия, а выламывать кости из рук и втаптывать головы в бетонный пол. Винс Вон, до того спокойно несший на себе фильм в образе немногословного наблюдателя, превращается в столь же убедительную машину для убийства (продолжительные общие планы подтверждают, что услуги дублёров особо не требовались), а в финале выявляет в фильме то, чем он и был всё это время: историю человека, медленно спускающегося в им же созданный ад, потому что лишь там он может совершить самый правильный поступок, который за ним ещё остался. И если Залер начинает фильм задолго до того, что обещает в названии, то заканчивает — в точности там, где нужно.



 
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Название фильма: Драка в блоке 99
Оригинальное название: Brawl In Cell Block 99
Планы выпуска: 2017 год
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» Голливуд » Криминальные
О фильме "Драка в блоке 99":

Боксёр теряет свою работу и почти теряет свою жену, и ради этого становится наркодилером. Но что-то идёт не так, и он попадает в тюрьму.

В главной роли: Винс Вон.

Автор сценария и режиссёр: С. Крэйг Залер («Костяной томагавк»).

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Драка в блоке 99:

Драка в блоке 99
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 1

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