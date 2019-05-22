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Чёрное зеркало | Трейлеры

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Трейлер 4, 5 сезон New :: 22.05.19

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Название сериала: Чёрное зеркало
Оригинальное название: Black Mirror
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» Сериалы » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Чёрное зеркало":

Киберпанковский сериал-антология про будущее соцсетей, где в разное время снимались Джон Хэмм, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Элис Ив, Брайс Даллас Ховард.

В 2016 году был возрождён компанией Netflix.

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Чёрное зеркало:

Чёрное зеркало
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 22
трейлеры: 17

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