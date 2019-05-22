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Чёрное зеркало | Трейлеры
о сериале: рецензии: 3 | кадры: 22 | трейлеры: 17 | постеры | в ролях
Трейлер 3, 5 сезон New :: 22.05.19
Название сериала: Чёрное зеркало
Оригинальное название: Black Mirror
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... » Фантастические
О сериале "Чёрное зеркало":
Киберпанковский сериал-антология про будущее соцсетей, где в разное время снимались Джон Хэмм, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Элис Ив, Брайс Даллас Ховард.
В 2016 году был возрождён компанией Netflix.
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Чёрное зеркало:
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21 мая, вторник
» Трейлер
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