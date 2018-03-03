Вручены премии «Золотая малина» 3 марта состоялась 38-я церемония вручения антипремии «Золотая малина», традиционно проходящая за день до раздачи «Оскаров»...

«Нелюбовь» получила французскую премию «Сезар» 2 марта во Франции прошла 43-я церемония вручения премии «Сезар». Лучшим французским фильмом года названа драма Робена Кампийо «120 ударов в минуту»...

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Дэниелу Крейгу — 50 Сегодня, 2 марта исполняется 50 лет знаменитому британскому актёру Дэниелу Крейгу...

«Защитники» собрали наибольшую зарубежную кассу в 2017 году Фонд кино собрал данные по прокату российских фильмов в 2017 году за рубежом...