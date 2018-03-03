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Чёрное зеркало | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Мини-эпизод New :: 03.03.18 ссылка на ролик

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Название сериала: Чёрное зеркало
Оригинальное название: Black Mirror
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Сериалы » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Чёрное зеркало":

Киберпанковский сериал-антология про будущее соцсетей, где в разное время снимались Джон Хэмм, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Элис Ив, Брайс Даллас Ховард.

В 2016 году был возрождён компанией Netflix.

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Чёрное зеркало:

Чёрное зеркало
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 22
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Довлатов: Каша во рту

Это трагикомедия с налётом абсурда о конфликте человека и его обстановки, с которой он, как художник, совершенно несовместим; комедия, впрочем, не злая и не конфронтационная, на что намекает уже наличие госорганизаций в титрах

Немой: Неон-Берлин
Аляповатая ностальгия по тем временам, когда каждый немой бармен мог спасти в итоге хоть кого-нибудь в этом городе грехов

Парадокс Кловерфильда: Монстро на орбите
Большинство членов команды гибнут по причине идиотизма сценария, а вовсе не в борьбе за термояд для всего человечества

Купи меня: Объективации псто
На дворе внезапно как будто никуда не девались поздние девяностые, словно автор реально пропустил двадцать лет жизни

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Фильм возвращается туда же, с чего начал, а авторы позволяют Ваканде и её обычаям делать за них работу
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