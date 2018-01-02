Рецензия: Переселение душ

Роман КОРНЕЕВ , 2 января 2018

После выхода третьего вообще и первого под крылом у «Нетфликса» сезона «Чёрного зеркала» главным итогом была некоторая вторичность и заметный отход от оригинальной стилистики, так что стриминговый сервис крепко призадумался и, по итогам этих размышлений, поспешил придать четвёртому сезону с одной стороны большей британскости (что по факту означает взять на борт больше людей из команды «Доктора Кто» и меньше голливудских актёров), с другой — больше авторского посыла, что в итоге вылилось в имена Джоди Фостер и Джона Хиллкоута в списке режиссёров. Плюс по традиции одну из серий сделали натуральным фантастическим боевиком для привлечения новой аудитории. Но поскольку свежих идей всё это не сильно прибавляет, а киберпанк пополам с либерпанком уже порядком подыстаскался, то решать что-то с сюжетом надо было кровь из носу.

С боевиком всё получилось на ход ноги — с одной стороны пародия на «Стартрек», с другой — социальная сатира, с третьей — соцсети, мморпг, гаджеты, «умный дом», вот это всё. Такая себе «фантастика ближнего прицела», разве что без ноток соцреализма, зато с доставкой пиццы не дронами, но живыми людьми, что как бы и странно. В общем, начало сезона получилось отличным, да ещё и шло в паре с остросоциальной драмой про родительский контроль и к чему он приводит (ну, и к теме безответственных учёных сериал ещё вернётся), так что подунывшие было год назад фанаты резко воспряли духом и начали требовать больше хорошего.

Но сериал, увы, тут же дал по тормозам и оставшиеся до финала три серии принялся выдавать на-гора пусть вполне остросоциальные, но на самом деле вполне бытовые истории, в которых антиутопия (или постапокал) вставлялись чисто для соответствия тематике, и было бы куда интереснее узнать, зачем изначально создавались те собачки, или от чего спасали тем мишкой того мальчика, или почему собственно «крокодил», или причём тут свиньи, или почему серия называется именно «повесь диджея». То есть смотрится всё это довольно неплохо, но сказать про каждую серию нечто осмысленное и чтобы длиннее одного твита (даже после его удлинения) — довольно непросто. Неплохая мелодрама, крепкий, хотя и вымученный нордический детектив со вставным фантдопущением, бодрый, но в целом пустой на мысль постапокал. Вот в общем-то и всё.

Если бы в шестой серии не решили закольцевать сюжеты (во многом повторяя межсезонную серию «Белое рождество») и не начали снова играть в доктора, заодно превратив серию в альманах из короткометражек, то любой из этих сюжетов на выбор оказался бы слишком растянут, слишком скучен или слишком банален. Но альмнах хоть и не явился панацеей, но помог устроить ближе к концу на экране пусть нелогичный, но вполне акцентированный адок, успешно вобравший в себя все недостатки сезона, но не позволивший зрителю скучать, да ещё и объединивший пять из шести серий в одну макроновеллу про своеобразное переселение душ, так что зрительский рейтинг финала в итоге забрался до вожделенных величин, и «Нетфликс» теперь может спокойно размышлять над продолжением. Без новых идей и сноровистых сценаристов это всяко делать не стоит. Но коли будут свежие сюжеты — заносите в любое время.