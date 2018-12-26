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Птичий короб | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 10 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 26.12.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Птичий короб
Оригинальное название: Bird Box
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О фильме "Птичий короб":
Сандра Буллок и Джон Малкович в постапокалиптическом триллере «Нетфликс» о заполонивших землю демонах, на которых нельзя смотреть.
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