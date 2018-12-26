Рецензия: Слепая зона

Роман КОРНЕЕВ , 26 декабря 2018

Иногда кажется, что «Нетфликсу» настолько пофигу на собственные проекты, кто они выглядят сущими сиротами ещё до выхода в прокат. В год, когда главным откровением в жанре герметического триллера стало «Тихое место» с Эмили Блант, выходит очень похожий на него и жанрово, и сюжетно, и стилистически «Птичий короб» с Сандрой Буллок, но выливается это в одинокий трейлер и ещё более тишайшую премьеру, о которой узнаешь из обсуждений в левых ютубовских видеоблогах. Прекрасный подход. И когда ты в итоге добираешься до фильма и начинаешь его смотреть, то с первых же кадров видно, что фильму в итоге остро не хватает того самого продюсерского диктата, знамя борьбы с которым так героически несёт с самого начала «Нетфликс». Мы, мол, не мэйджор, у нас просто куры денег не клюют, даёшь авторскую вольницу.

Датская режиссёрка Сюзанна Бир немедленно ею пользуется, в результате чего холодное и нордически-красивое кино быстро превращается в двухчасовой даже не пилот, а просто сериал, как если бы целый сезон «Ходячих» мелко покрошили в винегрет и собрали из этого салата случайно намешанную полнометражку.

Неровную, с тучей привычных для пост-абрамсовского сериалостроения, но лишних для полного метра побочных персонажей (см. «группа»), наконец, просто не могущую толком сосредоточиться на чём-то одном. То мы по реке сплавляемся аки Ди Каприо, то мы с психами боремся, то мы выживаем в специфической околослепой среде, и в этом смысле это даже не один сезон, а сразу несколько, потому что ещё и правила игры меняются по ходу самой игры. Впускаем чужих — не впускаем чужих, как он тут вообще выжил, демоны то под каждым кустом, а то и не совсем, да и вообще, смотришь ты на них, не смотришь, в итоге не очень-то и разница.

Если же добавить сюда совсем уже странное требование, что демоны не могут войти в дом (с чего? почему?), то получается конкретный такой компот из монологов Малковича с классическим сурвайвалом. При этом лучшее, что есть в фильме — это именно что оригинальный зомбо-триллер, в котором никто никого не кусает, а зараза распространяется мыслевирусом, который одним пропагандирует роскомнадзор, а других, напротив, всячески прёт. Отличная же идея, и гораздо круче, чем в том же «Тихом месте», но почему-то авторки хватает лишь на разговоры и речной сплав, в то время как самое интересное — в классическом выживании посреди странных условий, тут вам и социальный подтекст, и прочие приятности, про один только этот мир слепых можно было бы снять нормальный полный метр. Но нет, у нас же нет продюсеров, которые будут пинать авторов, не давая им запираться в собственном авторском птичьем коробе. Кстати, птички в сюжете в итоге оказались ну совершенно лишними.